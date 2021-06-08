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Власти Москвы планируют разместить оставшиеся "зеленые" облигации в течение месяца

На бирже появятся трехлетние и пятилетние облигации

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Москвы планируют разместить второй транш трехлетних, а также вторую половину пятилетних облигаций в течение месяца. Об этом журналистам сообщила первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева.

"В четверг, 10 июня, мы выходим с первым траншем пятилетних облигаций. После этого у нас складывается общая картина по спросу на рынке по всей палитре наших инструментов. Вообще в ближайший месяц мы планировали все объемы разместить - это остатки и трехлетних, и пятилетний облигаций. Будем смотреть по конъюнктуре рынка, какой-то спешки у нас нет", - сказала Багреева.

По ее словам, выход "зеленых" облигаций на международный рынок - это непростой юридический вопрос, решений по нему пока нет. Кроме того, специалисты не увидели существенного роста спроса на них среди иностранных инвесторов.

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