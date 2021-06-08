Исследование: уровень конфликтности деловой среды в РФ стал максимальным за четыре года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Уровень конфликтности деловой среды в России в первом квартале 2021 года достиг рекордных показателей с 2017 года. Об этом говорится в исследовании инвестиционной компании А1 и Московской школы управления "Сколково", которые разработали индекс конфликтности деловой среды.

"Результаты I квартала 2021 года подтвердили прогноз, выдвинутый нами в начале года: показатель индекса резко подскочил вверх и достиг пиковых значений за весь период с начала наблюдения, то есть за четыре года. Рост индекса сразу на 32% является практически беспрецедентным явлением", - отмечается в материалах исследования.

Причиной такого взрывного роста конфликтности стал выход российской экономики, судебной системы, органов власти из "пандемического режима", в котором они пребывали с весны 2020 года, уточняется в исследовании. Так, к первому кварталу ограничения на деятельность как коммерческих компаний, так и судов, и регуляторов практически исчезли, что позволило бизнесу "начать выполнение всех ранее отложенных из-за пандемии планов, в том числе и планов по слияниям и поглощениям, судебным искам, интенсивному корпоративному строительству". Способствует росту уровня конфликтной активности и "волна банкротств, накрывшая ряд секторов российского бизнеса в конце 2020 году и не спадающая по сей день", говорится в исследовании.

Крупные и средние корпоративные конфликты в начале 2021 года, по данным исследования, буквально "взорвали" СМИ: количество их упоминаний возросло более чем на 50% по сравнению с показателями конца прошлого года.

Ситуация в регионах

О росте федерального индекса конфликтности свидетельствует и резкое "покраснение" карты регионов: сразу в 15 из них рост уровня конфликтности превысил 100%. К привычным лидерам по конфликтной среде Москве, Крыму, Ярославлю добавились Свердловская область и Кабардино Балкария, говорится в исследовании.

"Конфликтность деловой среды повысилась в 80% регионов. В Москве, в Крыму и Ярославской области, привычно себя чувствующих на вершине рейтинга конфликтности, показатели индекса также продолжают расти. Лишь восемь регионов сегодня имеют низкий уровень конфликтности бизнес среды: столь малочисленной эта группа не была последние 4 года. Среди них национальные республики Северного Кавказа, Поволжья и Дальнего Востока, а из областей фигурирует лишь Курская", - отмечается в исследовании.

Об индексе

Индекс рассчитывается по специальной формуле, учитывающей динамику трех показателей: динамику количества судебных исков в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, отобранных по тематикам корпоративных споров, динамику сообщений в СМИ, посвященных корпоративным конфликтам, динамику количества компаний достаточного для корпоративных конфликтов размера, действующих на рынке.