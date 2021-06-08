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Путин 9 июня онлайн примет участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода

Выход завода на проектную мощность запланирован на январь 2025 года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 9 июня, примет участие в запуске в работу Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ). Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

"В формате видео-конференц-связи глава государства будет наблюдать за присоединением завода к магистральному газопроводу "Сила Сибири", из сырьевого газа которого на предприятии будут выделяться ценные компоненты - метан, этан, пропан, бутан и гелий. По производству гелия завод станет мировым лидером - запланирован ежегодный объем в 60 млн куб. м", - указали в пресс-службе президента.

Строительство Амурского ГПЗ - один из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке России. Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий.

Выход Амурского ГПЗ на проектную мощность запланирован на январь 2025 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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