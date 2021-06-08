Экспорт российского алюминия в январе - апреле вырос на 35,5%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Объем экспорта российского алюминия в стоимостном выражении по итогам января - апреля 2021 года увеличился на 35,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $1,56 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В натуральном выражении экспорт алюминия увеличился на 40,2% и достиг 971,8 тыс. т.

Крупнейшим производителем первичного алюминия в России является "Русал". В 2020 году компания произвела 3,755 млн т алюминия.

Экспорт плоского проката

Экспорт плоского проката из железа и нелегированной стали из России в январе - апреле 2021 года вырос на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,68 млн тонн.

В денежном выражении экспорт плоского проката увеличился на 72,9% - до $1,74 млрд.

Экспорт Россией полуфабрикатов из железа и нелегированной стали в отчетном периоде увеличился на 1,9% - до 5,02 млн тонн. В денежном выражении экспорт полуфабрикатов вырос на 28,1% - до $2,43 млрд.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства на фоне введения госпрограммы льготной ипотеки по ставке до 6,5%. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Санкт-Петербургского форума говорил о высоких ценах на металлы как одном из факторов роста цен на жилье, но отметил, что правительству необходимо выработать алгоритм действий для демпфирования скачков цен на металлы.