Минэкономразвития дорабатывает стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) дорабатывает стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года, представит ее в срок до 1 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В соответствии с поручением президента России в данный момент органами власти совместно с представителями ведущих деловых объединений и экспертного сообщества ведется доработка стратегических инициатив, направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации и обеспечивающих, в том числе решение задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года", - сообщили в Минэкономразвития.

В министерстве указали, что в соответствии с поручением стратегия будет представлена до 1 июля 2021 года.

Ранее сегодня газета "Известия" со ссылкой на источники сообщила, что Минэкономразвития сформировало список инициатив для включения в стратегию социально-экономического развития России до 2030 года. По данным издания, общая стоимость проектов составит 5,6 трлн рублей до 2024 года. Отмечается, что государство может предоставить на проекты 1,8 трлн рублей из казны, ФНБ и в виде инфраструктурных бюджетных кредитов. В общей сложности в пул проектов вошло 38 инициатив, в том числе беспилотная доставка грузов, система разработки вакцин от разных инфекций за четыре месяца, "пакет" начинающего предпринимателя, цифровая психологическая помощь и многие другие.

В марте Минэкономразвития сообщило, что правительство РФ совместно с экспертами и бизнес-сообществом работает над новой стратегией социально-экономического развития, которая представляет собой прорывные инициативы по пяти ключевым направлениям: новая высокотехнологичная экономика, агрессивное развитие инфраструктуры, клиентоцентричное государство, новый общественный договор и национальная инновационная система.

Проекты в рамках стратегии разрабатываются министерствами совместно с экспертами и бизнесом под непосредственным руководством курирующих вице-премьеров, Минэкономразвития осуществляет методологическую поддержку процесса.