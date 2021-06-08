Медведев: России не нужно отгораживаться от дискуссий в мире по искусственному интеллекту

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал активизировать участие России в международных дискуссиях по теме искусственного интеллекта.

"Нужно активизировать участие в международных дискуссиях, которые посвящены проблемам искусственного интеллекта. Здесь, я считаю, нам точно не нужно отгораживаться, несмотря на то, что у нас далеко не самые простые отношения с целым рядом стран и международных институтов", - заявил Медведев во вторник на совещании по защите национальных интересов РФ в сфере разработки искусственного интеллекта. России "все равно нужно вести дискуссии и в Совете Европы до тех пор, пока во всяком случае мы там находимся, и в ЮНЕСКО, и в БРИКС, и в ОБСЕ и в "двадцатке", указал заместитель председателя СБ.

По его мнению, "нужно, чтобы все законодательные органы, все органы исполнительной власти, которые этим занимаются, ведущие компании объединили усилия для продвижения подходов РФ на этих и других международных площадках". Он уточнил, что следует обратить внимание на азиатские форумы и площадки, которые не менее важны. "Это в целом будет вносить вклад в формирование нашего имиджа как активного участника глобальной дискуссии по искусственному интеллекту, с другой стороны мы тоже будем напитываться той информацией, которая, как правило, вокруг подобного рода обсуждений возникает", - пояснил Медведев.

По оценке замглавы Совбеза, "весьма перспективным является взаимодействие в рамках БРИКС, в котором представлены страны с высоким уровнем развития искусственного интеллекта, прежде всего, Китай". "Надо нам подумать о том, чтобы подготовить какой-то документ для участников БРИКС по сотрудничеству в этой сфере, он мог бы включать в конечном счете и выход на модельные законы, которые содержат регулирование актуальных для всех стран проблем: вопросы беспилотного транспорта, интеллектуальных разработок, внедрение искусственного интеллекта в медицине", - полагает Медведев. Он подчеркнул, что "европейские страны достаточно энергично этим занимаются", но не зовут Россию в обсуждение данных вопросов. Поэтому, считает зампредседателя Совбеза, данные темы можно было бы обсуждать на площадке БРИКС.