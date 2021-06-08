Власти Москвы назвали предполагаемую доходность облигаций 73-го выпуска

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ожидаемый уровень доходности трехлетних облигаций Москвы 73-го выпуска составляет около 55-65 базисных пунктов к кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг (G-кривой). Аукцион по размещению облигаций на Московской бирже планируется провести 10 июня 2021 года, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента финансов.

"Департамент финансов города Москвы информирует об ожидаемом уровне доходности облигаций семьдесят третьего выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (государственный регистрационный номер выпуска RU25073MOS0). Параметры размещения публикаций: количество размещаемых облигаций - 35 млн штук; ставка купонного дохода: 7,2% годовых (одинакова для всех купонных периодов); ориентир доходности: плюс 55-65 базисных пунктов G-curve с сопоставимой дюрацией; купонный период - 182 дня (10 купонных периодов); величина купонного дохода по одной облигации за каждый купонный период - 35,90 рублей; срок обращения облигаций - пять лет", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что G-кривая является кривой бескупонной доходности ПАО "Московская биржа (MOEX GCURVE). Это один из главных индикаторов состояния финансового рынка и базовый эталон для оценки доходности различных облигаций и иных финансовых инструментов. Значения G-кривой раскрываются по результатам торгов на сайте Московской биржи.

"Ожидаемый ориентир доходности - плюс 55-65 базисных пунктов к значению MOEX GCURVE позволят инвесторам получить гарантированный доход, превышающий уровень инфляции и ставку по банковским депозитам. Облигации города Москвы востребованы рынком. Это подтверждается стопроцентным размещением предыдущих выпусков - спрос на облигации значительно превышал предложение. Наибольшую активность проявили банки, инвестиционные фонды и управляющие компании", - отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова, чьи слова приводит пресс-служба.

Активы без риска

По словам главы столичного депфинансов, облигации Москвы могут быть потенциально интересны иностранным организациям. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации они освобождаются от уплаты налога на доход, полученный от процентных доходов по государственным ценным бумагам.

"Подчеркну, что ранее АКРА присвоила наивысший кредитный рейтинг 72-му и 74-му выпускам облигаций Москвы. Аналогичное решение по 73-му выпуску показывает, что городские облигации являются первоклассными ценными бумагами с высокой степенью надежности. Это позитивный сигнал прежде всего для институциональных инвесторов, приобретающих ценные бумаги на долгий срок с целью получения купонного дохода. Облигации Москвы - безрисковые активы, которые могут занять заметное место в портфелях управляющих кампаний и пенсионных фондов, как надежный инструмент для длинных инвестиций. Облигации Москвы доступны и физическим лицам, которые могут приобрести их через профессиональных участников фондового рынка", - добавила Зяббарова.

Ранее сообщалось, что аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 73-му выпуску облигаций города Москвы наивысший кредитный рейтинг ААА (RU). Эксперты агентства считают, что эмитент - правительство Москвы - имеет максимальный уровень кредитоспособности, а городские облигации являются долговыми инструментами высокого качества с наименьшим кредитным риском.