Совет директоров ОГК-2 одобрил продажу принадлежащих компании акций "Мосэнерго"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Совет директоров (входит в "Газпром энергохолдинг") принял решение о прекращении участия компании в "Мосэнерго" (также входит в "Газпром энергохолдинг"), говорится в материалах ОГК-2.

"Советом директоров ПАО "ОГК-2" было принято следующее решение: прекратить участие ПАО "ОГК-2" в публичном акционерном обществе энергетики и электрификации "Мосэнерго" путем реализации принадлежащих ПАО "ОГК-2" обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Мосэнерго", - говорится в материалах компании.

ОГК-2 уточняет, что всего планируется реализовать 140,2 млн акций "Мосэнерго".