Глава Colonial Pipeline рассказал, что киберзащита во время атаки хакеров не сработала

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Глава оператора трубопровода Colonial Pipeline Джозеф Блаунт заявил во вторник, что компания располагала киберзащитой, но она была взломана в ходе атаки хакеров.

"В ходе данной атаки были взломаны наши IT-системы, расследование продолжается, - сказал он, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США. - Мы располагали киберзащитой, но, к сожалению, защита была взломана. Данное нападение заставило нас сделать трудный выбор". По словам Блаунта, сотрудники компании отреагировали быстро и смогли "изолировать и сдержать кибератаку".

Глава компании признался, что сам принял решение заплатить вымогателям. "Я решил, что Colonial Pipeline заплатит выкуп, чтобы мы смогли быстро восстановить работу трубопровода, - отметил он. - Это было одно из самых сложных для меня решений. Восстановление критически важной инфраструктуры как можно скорее в данной ситуации было правильным".

В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы Colonial Pipeline с помощью вируса-вымогателя, проникновение которого в компьютерную систему блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую сумму. Взлом парализовал на несколько дней работу системы компании, по трубопроводу которой транспортируется порядка 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье США. Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в размере $4,4 млн, чтобы вернуть доступ к своим данным.