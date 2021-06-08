Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2021 год до $65,2 за баррель

ТАСС, 8 июня. Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году на 4,7% - с $62,3 до $65,2 за баррель. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство ожидает, что котировки нефти Brent в третьем квартале составят в среднем $68 за баррель. В 2022 году, по оценке министерства, цена нефти Brent установится на уровне $60,5 за баррель.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $61,9 за баррель в 2021 году и $56,7 в 2022 году.

Кроме того, Минэнерго США незначительно повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году - на 60 тыс. баррелей, до 11,08 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2022 году сократились на 5 тыс. баррелей, до 11,79 млн баррелей в сутки.

При этом в ведомстве прогнозируют продолжение роста добычи нефти в Иране в течение 2021 года, несмотря на сохраняющиеся санкции на экспорт этого сырья.