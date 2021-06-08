Регулярные трамвайные маршруты Екатеринбург - Верхняя Пышма запустят к 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Регулярные трамвайные маршруты от Екатеринбурга до Верхней Пышмы планируют запустить к 2022 году. Об этом сообщил во вторник в эфире "Четвертого канала" первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

"Ближе к сентябрю будем делать технический прогон линии Екатеринбург - Верхняя Пышма. <…> Проезд и эксплуатация линии - это сентябрь, начало сентября. До конца этого года планируем зайти в режим регулярных маршрутов. И дальше мы обсуждаем с УГМК строительство отдельного депо в Пышме, чтобы трамвайные линии продлить до Среднеуральска", - сказал он.

Расстояние от Екатеринбурга до города Верхняя Пышма составляет около 20 км. В Верхней Пышме находится один из крупнейших в мире частных музеев военной и автомобильной техники и истории.