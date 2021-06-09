Исследование: россияне в мае активнее меняли валюту

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россияне в мае на 11% в сравнении с предыдущем месяцем увеличили количество валютообменных операций, а общая сумма выросла на 16%. Такие данные содержатся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно данным аналитиков банка, помимо суммы и количества операций вырос и средний чек, достигнув в мае 65,9 тыс. руб. (+4%).

"По сравнению с маем прошлого года, проведенного россиянами в жестком локдауне, к весне текущего года интерес к валютообмену заметно вырос. Статистика банка "Русский стандарт" по общей сумме и количеству операций с валютой в минувшем мае оказалась выше показателей "карантинного" мая 2020 года - на 57% и на 99%, соответственно. При этом можно сделать вывод, что россияне стали совершать больше покупок и продаж долларов и евро, но аккуратно, на более низкие средние чеки - этот показатель снизился на 21% относительно мая прошлого года", - отмечается в исследовании.

Как свидетельствуют статистика "Русского стандарта", в мае россияне на фоне снижения курса американской валюты активнее покупали доллары. "Доллар, как и прежде, - приоритетная иностранная валюта у россиян. Согласно статистике банка "Русский стандарт", количество операций с долларами в мае 2021 года в 2,4 раза выше, чем с евро. Средний чек одной операции с долларами в мае составил $870, а с евро - €776", - указывают аналитики банка.

Интерес к продаже валют

При этом в целом валюту в мае продавали чаще, чем покупали. Так, в общем количестве валютообменных операций на продажу пришелся 61% операций, а на покупку - 39%. В общей сумме операций по обмену долларов продажа американской валюты заняла долю в 46%, а покупка - 54%. В сумме обменных операций с евро в мае 2021 года 43% от суммы пришлось на продажу и 57% - на покупку евро, следует из данных "Русского стандарта".

Согласно прогнозу директора департамента операций на финансовых рынках "Русского стандарта" Максима Тимошенко, в июне курс доллара будет колебаться в пределах 72-75 руб., евро - 88-91 руб.

Методология

В рамках исследования аналитики банка изучили объемы, средние чеки и количество всех валютообменных операций в "Русском стандарте" в апреле и мае 2021 года, а также мае 2020 года.