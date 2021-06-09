Лососевая путина стартовала в пяти регионах Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Лососевая путина 2021 года официально стартовала в пяти регионах Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного института (ТИНРО). За первую пятидневку рыбаки поймали около 185 тонн рыбы.

"По состоянию на I пятидневку июня 2021 года лососевая путина стартовала в Чукотском автономном округе, Камчатском, Хабаровском и Приморском краях, а также в Сахалинской области. Суммарный объем вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России на I пятидневку июня 2021 года составил немногим более 185 тонн", - сообщает институт.

Почти 100% этого улова добыли камчатские рыбаки: нерки - 174 тонны, чавыча - 10 тонн, кета - 87 кг и т д. В остальных регионах уловы исчисляются пока десятками или сотнями килограммов. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, на Дальнем Востоке лососевая путина может продолжаться до октября.

Там отметили, что в 2020 году объемы вылова тихоокеанских лососей снизились как на Дальнем Востоке России, так и на Аляске. В текущем году на Аляске также отмечаются самые низкие уловы с 2018 года.

"Продолжающееся снижение объема вылова аляскинских лососей и перестройка их уловов, по-видимому, являются следствием негативного влияния на запасы североамериканских лососей глобальной перестройки экосистемы Северной Пацифики, и [это] позволяет предположить снижение численности подходов и объемов добычи российских стад тихоокеанских лососей, которые в зимний период 2020/21 годов нагуливались на общих акваториях с аляскинскими стадами лососей", - говорится в сообщении ТИНРО.