"Радар ммс" создает универсальные летательные аппараты для жарких широт и Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие (НПП) "Радар ммс" разрабатывает универсальные летательные аппараты, которые можно будет эксплуатировать как в жарких странах, так и в условиях Арктики. Об этом сообщил исполнительный директор компании Иван Анцев в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"С точки зрения техники, мы сразу разрабатываем универсальные летательные аппараты, которые могут работать как в теплых, жарких странах, так и в арктических широтах - от +45°С до -70°С", - сказал Анцев.

Он отметил, что для отдельных полетных режимов могут потребоваться дополнительные испытания, но это в большей степени необходимо для подтверждения заявленных характеристик.

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