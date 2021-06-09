Правительство допустило сохранение Россией второго места по экспорту газа к 2024 году

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россия к 2024 году может уступить мировое лидерство по объемам экспорта газа к 2024 году, но останется в первой тройке крупнейших экспортеров. Такой прогноз содержится в плане мероприятий по реализации энергостратегии до 2035 года.

В нем отмечается, что Россия в период до 2024 года четко сохраняет первое место по объемам экспорта газа. Но с 2024 года прогноз допускает вероятность уже второго места.

Тем не менее в самой энергостратегии ставится задача увеличения поставок газа за рубеж и сохранения позиций в тройке лидеров. Предполагается, что Россия останется в мировой тройке и до 2035 года.

Так, планируется, что мощность экспортных газопроводов увеличится с 240 млрд куб. м в 2018 году до 405 млрд куб. м к 2035 году.