Банк России отозвал лицензию у Энергомашбанка

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России своим приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского Банка энергетического машиностроения (Энергомашбанка), являющегося участником системы страхования вкладов. Об этом сообщается в среду на сайте регулятора.

По данным ЦБ, Энергомашбанк полностью утратил собственные средства, реализовывал высокорисковую бизнес-модель, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

В связи с потерей ликвидности Энергомашбанк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, а собственниками банка не были приняты необходимые меры по повышению финансовой устойчивости.

"Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Энергомашбанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", - отмечено в сообщении регулятора.

В Энергомашбанк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По величине активов Энергомашбанк занимал 145-е место в банковской системе РФ.

Выплаты клиентам банка

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) сообщили, что выплаты страхового возмещения вкладчикам петербургского Банка энергетического машиностроения (Энергомашбанка) начнутся не позднее 23 июня 2021 года.

Возмещение выплачивается АСВ за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов. По данным отчетности банка, на 1 мая 2021 года размер страховой ответственности АСВ предварительно оценивается в 13,7 млрд рублей.

Для приема заявлений вкладчиков и выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 16 июня.