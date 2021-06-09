"Радар ммс" прорабатывает доставку грузов "Почты России" и Сбера беспилотниками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие (НПП) "Радар ммс" прорабатывает варианты использования беспилотников для доставки грузов "Почты России" и Сбера. Об этом сообщил исполнительный директор компании Иван Анцев в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сегодня мы прорабатываем варианты использования наших беспилотников с "Почтой России" и Сбером - прорабатываются конкретные маршруты и проводится оценка с точки зрения бизнеса. Для крупных компаний это существенная экономия денежных средств", - сказал Анцев.

Он напомнил, что совместно со Сбером компания выполнила пилотный проект по доставке документов и денег в Самарском регионе и Челябинской области. "Инкассаторы устанавливали на наш беспилотник специальные опечатанные контейнеры с ценным грузом, мы размещали его на воздушное судно и отправляли в указанную точку. Там его встречал другой инкассатор, забирал контейнер, после чего беспилотник возвращался обратно", - сказал Анцев.

По его словам, стоимость летного часа беспилотника будет колебаться, в зависимости от объема перевозки, от 5-10 тыс. до 30 тыс. рублей, в зависимости от аппарата. "Это все равно существенно дешевле, чем пилотируемый вертолет или самолет", - отметил он.