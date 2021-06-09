Сбер не планирует "большие" выходы на новые рынки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Экосистема Сбера вышла практически во все необходимые ей индустрии и не пока планирует выходить на новые для себя рынки. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис.

"В целом мы вышли практически во все индустрии, в которые собирались выйти. Несколько месяцев назад вошли в индустрии образования и компьютерных игр. Мы инвестировали, инвестируем и будем инвестировать в развитие бизнеса - в первую очередь в тех индустриях, в которых мы уже присутствуем. Но вряд ли нужно ожидать каких-то больших выходов в принципиально новые для нас рынки", - сказал он.

По словам Хасиса, сейчас ключевой акцент Сбера на то, чтобы сделать сервисы в этих индустриях максимально привлекательными, чтобы интегрировать клиентский опыт в разных сервисах.

Сейчас в экосистему Сбербанка входят около 50 компаний, из них около трех десятков - ключевые. Экосистема представлена компаниями из сфер электронной коммерции, фудтеха, транспорта, сервисами в области развлечений, медицины и здоровье, мобильной связи, производства умных устройств, сервисы В2В и по работе с недвижимостью.