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Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,38%

Индекс РТС прибавил 0,7%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, индекс Мосбиржи на открытии торгов поднялся на 0,38% и достиг 3 821,8 пункта, индекс РТС прибавил 0,7% - до 1 668,1 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:28 мск индекс Мосбиржи поднимался на 0,13%, до 3 812,56 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 668,37 пункта (+0,72%).

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,39% - до $72,5 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,43% и торгуется на уровне $70,35 за баррель.

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