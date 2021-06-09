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Колебания курса рубля
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Курс доллара опустился ниже 72 рублей

Последний раз курс американской валюты находился ниже этой отметки в конце июля 2020 года
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил снижение до 0,44% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 71,9825 рубля, свидетельствуют данные площадки на 10:23 мск.

В последний раз курс доллара находился на отметке ниже 72 рублей 28 июля 2020 года.

К 10:34 мск курс доллара замедлил падение до 0,33% и находился на уровне 72,065 рубля. В то же время курс евро снижался до 87,7775 рубля. (-0,29%).

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,44%, до $72,54 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,47% и торгуется на уровне $70,38 за баррель.

 

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