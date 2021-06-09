Госдума продлила мораторий на отмену субсидирования платы услуг ЖКХ для должников

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в третьем, заключительном чтении законопроект, которым до 1 января 2022 года продлевается срок вступления в силу запрета на субсидии для граждан на оплату коммунальных услуг в случае, если у них есть подтвержденная судом задолженность по оплате таких услуг.

Изначально соответствующие нормы в Жилищном кодексе РФ должны были заработать с 1 июля 2021 года, это было предусмотрено законом, принятым еще в 2018 году. Он предусматривал запрет на предоставление субсидий гражданам, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате услуг ЖКХ в период не более чем за три последних года. Теперь вступление в силу данного правила переносится на 1 января 2022 года.

Кроме того, принятым законом органы государственной власти Москвы наделяются правом учитывать ряд особенностей при формировании платежных документов для жильцов многоквартирных домов в столице. В частности, плата за содержание жилого помещения сможет включать в себя оплату услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме без выделения в составе такой платы расходов на общедомовые нужды.