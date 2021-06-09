В работе сервисов банка "Тинькофф" произошел сбой

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сбои в работе сервисов банка "Тинькофф" наблюдаются в среду в России, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Около 78% пользователей, заявивших о проблемах, пожаловались на сложности со входом в систему, 20% - на сбой всех сервисов банка, а 1% - на проблемы с денежными переводами. Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Владивостоке.

ТАСС направил запрос в банк.