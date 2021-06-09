Госдума упростила требования к постройке и реконструкции газопроводов высокого давления

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об исключении необходимости получения разрешения на строительство или реконструкцию газопроводов высокого давления, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскалей (МПа) включительно.

Необходимые поправки вносятся в Градостроительный кодекс РФ. Сейчас разрешение не требуется при строительстве или реконструкции газопроводов под давлением до 0,6 МПа включительно. Это значение меняется на 1,2 МПа.

Существует три категории давления в газопроводах высокого давления - до 0,6 МПа, 0,6-1,2 МПа (этот диапазон используется в газопроводах между населенными пунктами), 1,2-1,6 Мпа и выше. Хотя в настоящее время разрешения не требуются при строительстве и реконструкции газопроводов давлением до 0,6 МПа включительно, субъекты РФ наделены правом самостоятельно устанавливать случаи, при которых выдача разрешения на строительство не требуется. После вступления закона в силу стоимость и сроки работ по строительству и реконструкции сетей газораспределения и газопотребления должны значительно сократиться.

В начале июня 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить "поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году". В настоящее время уровень газификации в России составляет около 70%. Необходимо довести этот показатель до 83%. При этом предполагается, что остальные 17% территории страны будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителя.