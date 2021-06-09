Госдума ввела в Гражданский кодекс порядок создания личных фондов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект о возможности создания личных фондов управления имуществом, бизнесом и активами.

Документом, авторами которого выступила группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, в российской юрисдикции предусматривается право граждан создавать личные фонды для управления имуществом при жизни. Такой фонд, продолжающий свою деятельность после смерти гражданина-учредителя, становится наследственным. Само понятие "личный фонд" появится в Гражданском кодексе РФ.

Таким фондом будет признаваться унитарная некоммерческая организация, созданная при жизни гражданина-учредителя им самим либо после его смерти нотариусом. Действующие фонды, созданные для благотворительных, культурных, образовательных или иных общественных целей, получат новое наименование - "общественно полезные фонды". Стоимость имущества, которое учредитель передает личному фонду при создании, не может быть менее 100 млн рублей. При этом стоимость имущества будет определяться по рыночным расценкам.

Личный фонд может быть учрежден бессрочно или на определенный срок. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям, определенным его уставом. Для осуществления предпринимательской деятельности личный фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Законом предусмотрена абсолютная прозрачность гражданско-правовых и налогово-правовых отношений с участием личных фондов.

Замена учредителя фонда не допускается, как и реорганизация личного фонда после смерти его учредителя или безвозмездная передача имущества фонда иным лицам. Кроме того, "при создании личных фондов не допускается соучредительство нескольких лиц". Решение об учреждении фонда должно быть заверено нотариально.

При жизни учредителя личного фонда при этом допускается его преобразование "в общественно полезный фонд", а после смерти учредителя только в случаях, предусмотренных условиями управления личным фондом. Законом предусмотрен порядок ликвидации личного фонда, при этом оставшееся имущество должно быть передано "выгодоприобретателям соразмерно объему их прав". Если же определить выгодоприобретателей не удается, то имущество будет передано учредителю или по суду, если речь шла о наследственном фонде. Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2022 года.