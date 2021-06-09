Госдума приняла закон об обязательности раскрытия гарантированного дохода по вкладам

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий банки раскрывать в договоре банковского вклада информацию о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу. Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Закон направлен на повышение информированности вкладчика об условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклады, а также снижение рисков вкладчиков при принятии решения о выборе конкретного вклада и кредитной организации, привлекающей денежные средства, говорится в пояснительной записке.

"В целях более полного информирования потребителя финансовых услуг об условиях предлагаемых вкладов, а также исключения случаев искажения смысла доводимой до потребителя информация и (или) введения в заблуждение относительно реальной доходности банковских вкладов, на кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на привлечение во вклады денежных средств физлиц, законопроектом возлагается обязанность по раскрытию в договоре банковского вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу", - указывают авторы документа.

Определяется перечень условий договора банковского вклада, которые банк обязан отразить в договоре банковского вклада в виде таблицы (размещается в договоре начиная с первой страницы четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых в договоре): вид вклада, сумма и валюта вклада, при внесении вклада в нескольких валютах указываются суммы и валюты вклада, возможность пополнения вклада, имеющиеся ограничения на пополнение, срок и дата возврата - по срочным вкладам (по договорам банковского вклада, заключенным на условиях выдачи вклада по требованию, указываются слова "до востребования"), процентная ставка в процентах годовых, порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу, процентная ставка либо порядок ее определения при досрочном возврате суммы срочного вклада или ее части по требованию вкладчика, возможность досрочного возврата части суммы срочного вклада без изменения условий о размере процентов и периодичности их выплаты, условия такого досрочного возврата, размер неснижаемого остатка суммы вклада, возможность и порядок продления срока срочного вклада, способ обмена информацией между банком и вкладчиком. При этом в таблицу условий договора банковского вклада могут быть включены иные условия, не противоречащие требованиям законодательства.

Кроме того, закон устанавливает порядок информирования физического лица в случае, когда договор банковского вклада подписывается его сторонами электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи. Предусмотренные законом изменения направлены на защиту прав и законных интересов вкладчиков - физических лиц, поскольку изложение условий договора банковского вклада в стандартной табличной форме и информирование вкладчика о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу позволит потребителю указанной финансовой услуги в целях оптимального ее выбора сравнивать условия разных банков, считают авторы документа.

Основные поправки

Поправками, принятыми во втором чтении, устанавливается возможность подписания договора банковского вклада заемщиком - физическим лицом только при условии его ознакомления с таблицей условий договора банковского вклада и значением минимальной гарантированной ставки по вкладу, в случае, если договор банковского вклада подписывается электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи.

Закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования и будет применяться к договорам банковского вклада, заключаемым с физическими лицами после дня вступления его в силу.