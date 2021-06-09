Госдума одобрила закон о снижении НДПИ для многокомпонентных руд Красноярского края

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, совершенствующий налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в части добычи на расположенных полностью или частично на территории Красноярского края участках недр многокомпонентных комплексных руд, содержащих, в том числе медь, никель и (или) металлы платиновой группы. Документ инициирован правительством РФ.

В действующей редакции Налогового кодекса в части исчисления НДПИ при добыче многокомпонентных комплексных руд, содержащих, в том числе либо чистую медь, либо медь с никелем, либо металлы платиновой группы, добываемых на расположенных полностью или частично на территории Красноярского края участках недр, размер налоговой ставки составляет 730 руб. за тонну многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы; 270 руб. за тонну многокомпонентной комплексной руды, не содержащей медь и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы.

На территории Красноярского края находятся сульфидные медно-никелевые месторождения многокомпонентных комплексных руд Кингашское, Верхнекингашское, Горозубовское, Масловское, Черногорское, Талнахское и Октябрьское с различным содержанием полезных компонентов. Содержание никеля в этих рудах оказывает существенное влияние на экономическую эффективность разработки этих месторождений.

Закон предусматривает установление рентного коэффициента 0,2 для налоговой ставки НДПИ при добыче многокомпонентной комплексной руды, содержащей, в том числе медь и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы, с содержанием никеля не более 0,5%, добываемой на расположенных полностью или частично на территории Красноярского края участках недр.

При этом степень выработанности таких участков на 1 января 2021 года должна составлять менее 1%, на данный проект по добыче должно быть заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а сам рентный коэффициент 0,2 устанавливается на срок 10 лет с начала промышленной добычи на данных участках недр.

Для проектов по извлечению многокомпонентной комплексной руды, не содержащей медь и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы, добываемой на расположенных полностью или частично на территории Красноярского края участках недр, законопроект устанавливает рентный коэффициент 1 для налоговой ставки НДПИ. Данный коэффициент будет действовать для проектов либо в течение 15 лет с начала промышленной добычи на участке недр, либо срока действия СЗПК или СПИК в зависимости от того, какой срок истекает позднее.

Ранее в правительстве указывали, что данные изменения позволят ввести в разработку нерентабельные в действующей системе налогообложения "бедные" сульфидные медно-никелевые месторождения полезных ископаемых с низким содержанием полезных компонентов в руде. В случае сохранения действующей налоговой ставки в размере 730 руб. за тонну многокомпонентной комплексной руды, с содержанием никеля не более 0,5%, проекты добычи такой руды становятся нерентабельными и не будут реализованы, говорилось в пояснительной записке.