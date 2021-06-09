Госдума одобрила во втором чтении открытие в России филиалов иностранных страховщиков

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который определяет порядок допуска и деятельности на российском страховом рынке иностранных страховых организаций. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект направлен на выполнение обязательств России по допуску филиалов иностранных юридических лиц из государств - членов Всемирной торговой организации (ВТО) для осуществления страховой деятельности на территории РФ. Документ обеспечивает необходимый баланс между протекционистскими мерами защиты национального страхового рынка и создания справедливой конкуренции между иностранными и российскими страховщиками.

Иностранные страховщики рассматриваются в качестве самостоятельных субъектов страхового дела наравне с российскими компаниями. Для них устанавливаются определенные требования по лицензированию, обеспечению финансовой устойчивости, а также гарантийному депозиту филиала. В частности, лицензирование деятельности иностранной страховой организации ограничивается добровольными видами страхования, перестрахованием, а также обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

При этом ограничение на заключение отдельных видов договоров для иностранных страховых организаций аналогично запрету в отношении дочерних обществ иностранных страховщиков, которое определено в действующем законодательстве. Полномочия по надзору за деятельностью иностранного страховщика на территории РФ предоставлены Банку России.

Установленный срок вступления федерального закона в силу - 22 августа 2021 года. Он соответствует определенным обязательствам России, принятым при присоединении к ВТО. Со дня вступления в силу настоящего закона в едином государственном реестре субъектов страхового дела будут отражаться все виды страхования в рамках соответствующего вида страховой деятельности.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению предусматривается, что на сайте страховщика должны размещаться сведения об операторах финансовых платформ - в том случае, если страховщик присоединился к договорам об оказании услуг операторов финансовых платформ. Также предусмотрено, что иностранные страховые организации вправе применять страховые тарифы, которые рассчитываются в соответствии c требованиями национального законодательства государства (территории), где они зарегистрированы, если иное не предусмотрено федеральными законами. На иностранные страховые организации не распространяется требование о представлении положения о формировании страховых резервов в орган страхового надзора.

Иностранная страховая организация обязана отражать все операции, осуществленные на территории РФ, через созданный ею филиал по договорам страхования и перестрахования в базах данных информационных систем. Данные информационных систем страховщиков будут храниться в базах не менее пяти лет, доступ к этим данным будет у органа страхового надзора. Дополнительным основанием для ограничения действия лицензии страховой организации или иностранной страховой организации на соответствующий вид обязательного страхования является прекращение членства этой организации в профессиональном объединении страховщиков.

Общий размер гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации определяется как совокупность минимального размера гарантийного депозита и расчетного размера гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации. Расчетный размер гарантийного депозита формируется иностранной страховой организацией в валюте РФ по итогам каждого квартала на основании актуарных расчетов. Прописывается также порядок действий временной администрации и органа страхового надзора для защиты интересов клиентов в случае отзыва лицензии у страховой организации.

До 1 января 2024 года иностранная страховая организация представляет в орган страхового надзора выписку по специальному банковскому счету, подтверждающую соответствие размера средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации требованиям законодательства, ежеквартально в течение 10 рабочих дней после окончания квартала.