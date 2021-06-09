На выставке "Иннопром" в Екатеринбурге примут участие около 100 итальянских компаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Порядка 100 компаний из страны-партнера Италии будут представлены на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Она пройдет с 5 по 8 июля, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино.

"Участники - это в основном лидирующие итальянские компании, государственные и частные, малый и средний бизнес, стартапы. Примерно 100 итальянских компаний будут принимать участие. Общее количество итальянцев, [которые приедут на выставку], сейчас не могу определить точно, но, думаю, что примерно 600-700 человек", - сказал он.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. метров и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. метров. В 2021 году страной-партнером выставки выступит Италия. На площади порядка 3 тыс. кв. м. представят экспозицию национальных итальянских компаний.