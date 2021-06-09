В Минстрое считают, что пересмотр проектов капремонта с учетом экспертизы сэкономит деньги

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Проведение технической экспертизы состояния многоквартирных домов для пересмотра программ капитального ремонта окажется выгоднее, чем плановый ремонт тех элементов, которые в этом не нуждаются. Об этом ТАСС в среду сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

"Надо проводить капитальный ремонт исходя из технического состояния основных элементов, а не по плановым показателям. Допустим, зачем менять крышу, тратить на это деньги, если она хорошая. Я думаю, что нам легче будет произвести техническую экспертизу, это не такие большие деньги, это несоразмерные затраты", - сказал Егоров.

Ранее замминистра сообщал, что Минстрой РФ разработал законопроект, который даст возможность регионам пересматривать программы капремонта многоквартирных домов исходя из технического состояния жилфонда. Как уточнял Егоров ТАСС, в Минстрое рассчитывают, что закон примут до конца года.

Дело в том, что формирование программ капитального ремонта в регионах иногда происходило на основании визуального осмотра или просто в зависимости от года постройки, отмечал ранее ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Поэтому, по его словам, чтобы точнее определить очередность ремонта, виды работ - ремонт крыши или укрепление фундамента, - необходима техническая экспертиза по аналогии с той, которая проводится, когда дом признается аварийным. Однако ключевая проблема заключается в источниках средств для технической экспертизы, добавил эксперт.