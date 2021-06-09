Глава Минприроды предложил не согласовывать с прокуратурой внеплановые проверки портов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов считает, что необходимо исключить согласование с органами прокуратуры проведение внеплановых проверок портов для более эффективного контроля за состоянием окружающей среды.

"У нас есть несколько предложений. Во-первых, либо надзор в портах, где идет перевалка и бункеровка грузов, должен быть постоянным, либо надо исключить согласование прокуратуры при внеплановых проверках", - сказал он журналистам по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

По его словам, сейчас не всегда удается "поймать за руку" нарушителей, поскольку для проведения внеплановой проверки нужно получить согласование органов прокуратуры и предварительно уведомить компанию, которую будут проверять. Министр также отметил, что сейчас нормативно определены технологии, минимизирующие загрязнения при перевалке угля в портах. "Но этого недостаточно. Это не позволяет полностью исключить негативное воздействие", - указал Козлов.

В числе мер по устранению негативного воздействия на окружающую среду при перевалке угля в портах Минприроды также предложило поручить Минтрансу России закрепить норму о закрытой перевалке пылящих грузов в федеральном законе "О морских портах". "В-третьих, предлагаем на законодательном уровне прописать требование о создании компаниями - операторами портов автоматизированных систем непрерывного экологического мониторинга", - добавил министр.

Козлов также подчеркнул необходимость разграничения нормы о проектировании работ в старых и новых портах. "И в акватории Северного морского пути грузоперевозки проводить только на новых, специально оборудованных терминалах. Как в Тамани", - резюмировал он.