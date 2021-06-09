Мосбиржа допустила к торгам акции Nordgold

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мосбиржа допустила к торгам обыкновенные акции золотодобывающей компании Nordgold, говорится в сообщении биржи.

"В соответствии с правилами листинга Московской биржи председателем правления 9 июня 2021 г. принято следующее решение: включить 9 июня 2021 года в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская биржа", в связи с получением соответствующего заявления, обыкновенные акции Nord Gold PLC", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что акции компании получат торговый код NORD.

3 июня золотодобытчик информировал о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской бирже, а также на Московской бирже. После размещения акций объем free float составит не менее 25%, сообщила компания.

Золотодобывающая компания Nordgold владеет девятью действующими рудниками (четыре находятся в России, три - в Буркина-Фасо, по одному - в Гвинее и Казахстане), ряд объектов находятся на стадии развития. Основные акционеры Nordgold - семья Алексея Мордашова с долей 99,94%.