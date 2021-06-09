В Курганской области осенью начнут строить индустриальный парк

ТАСС, 9 июня. Строительство индустриального парка на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Далматово - одном из крупнейших городов Курганской области - начнется в октябре этого года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

Ранее власти региона планировали начать строительство парка в 2022 году.

"Работы начнут в октябре 2021 года. Для строительства найден инвестор, создана управляющая компания и готовится проектная документация", - говорится в сообщении.

Здесь планируют создать более 300 новых рабочих мест по итогу реализации четырех проектов. "Индустриальный парк с готовыми инженерными сетями в совокупности с налоговыми льготами, которые дает Далматово статус территории опережающего социально-экономического развития, уже заинтересовала резидентов. Достигнута договоренность с четвертым инвестором, который планирует также стать резидентом ТОСЭР и открыть в Далматово машиностроительное предприятие", - рассказали в правительстве. Кроме того, сюда должны зайти ООО "Далматовский трубный завод" с проектом по производству пластмассовых труб, ООО ДСК "Далматово", которое будет заниматься производством термоструктурных панелей, плитного утеплителя и других пенополистирольных изделий, ООО "Далматовская резина-крошка" (переработка изношенных автомобильных шин в резиновую крошку).

Отмечается, что для строительства парка предусмотрено две площадки - 30 га и 8 га. "Губернатор поставил задачу проработать вопросы по рынкам сбыта продукции предприятий индустриального парка", - добавили в правительстве.

Ранее ТАСС сообщал, что власти планируют создать в регионе семь таких парков, три из них уже действуют на территории области. Инвесторам, которые зайдут на новые площадки, регион гарантирует некоторые преференции - налоговые льготы, микрозаймы и другое.