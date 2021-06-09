Минцифры предлагает упростить регистрацию в ЕСИА

МОСКВА, 9 июня./ТАСС/. Минцифры России предлагает упростить подтверждение гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами учетной записи на портале госуслуг с использованием новых технологий взаимодействия между ответственными органами власти. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Соответствующие изменения подготовлены в нормативные правовые акты правительства Российской Федерации в части совершенствования процедуры регистрации в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".

"Для регистрации на портале Госуслуг гражданам не потребуется запоминать свой СНИЛС или ИНН - запрос этих сведений будет осуществляться автоматически из информационных систем ПФР и ФНС России на основании уже указанных гражданином данных", - прокомментировали в пресс-службе Минцифры.

Также для иностранных граждан предлагается предусмотреть "проактивную" проверку сведений о документе, удостоверяющем личность, путем верификации данных сразу после пересечения границы России, что откроет иностранным гражданам доступ к важным государственным сервисам еще до оформления ими СНИЛС и получения "подтвержденной" учетной записи.

Изменения коснутся и предпринимательского сектора: проектом изменений предусматривается возможность получения простой электронной подписи, которая используется для предоставления государственных услуг, аккредитованными филиалами и представительствами иностранных юридических лиц, что также сделает получение ими "подтвержденной" учетной записи более доступным.

Проектом постановления предусматриваются и иные изменения, направленные на повышение безопасности и эффективности использования единой системы идентификации и аутентификации.