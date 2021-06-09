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Минэнерго может ввести дополнительное требование для получения статуса ТСО

Министерство энергетики может ограничить возможность получения статуса территориальной сетевой организации для тех владельцев электросетевых объектов, у которых ранее такой статус был отозван

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ может ограничить возможность получения статуса территориальной сетевой организации (ТСО) для тех владельцев электросетевых объектов, у которых ранее такой статус был отозван. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован в среду на портале нормативно-правовых актов.

"Указанный критерий ограничит возможность собственника объектов электросетевого хозяйства с высшим классом номинального напряжения ниже 110 кВ, лишившегося статуса ТСО ранее, в повторном получении такого статуса при создании нового юридического лица в отношении этих же объектов электросетевого хозяйства", - говорится в пояснительной записке к документу.

Применение ограничительных мер предполагается в том случае, если на электросетевом объекте в течение трех расчетных периодов было выявлено три несоответствия требованиям работы объекта в особые периоды, например, в отопительный.

Введение такого критерия, по мнению ведомства, позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей, а также устранить риски неготовности ТСО к ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий.

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