Кабмин 10 июня обсудит реорганизацию "Росморпорта"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании в четверг рассмотрит вопрос об особенностях реорганизации Росморпорта, его планируется перевести из формы ФГУП в акционерное общество. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, соответствующий законопроект вынесен на мероприятие.

"Реорганизация федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт" позволит обеспечить комплексное развитие и совершенствование деятельности предприятия, привлечение долгосрочных инвестиций в широкий спектр направлений его деятельности, в том числе развитие портовой инфраструктуры", - отметили в правительстве.

Там уточнили, что реорганизация будет проводиться с учетом необходимости обеспечить непрерывную деятельность предприятия и сохранить состав его имущества. Помимо этого будут учитываться интересы государства и обязательства РФ по международным договорам.