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Оптовые цены на некоторые сельхозпродукты в России за неделю снизились

Незначительно выросла стоимость гречневой крупы (+0,1%) и питьевого пастеризованного молока (+0,1%)

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минсельхоз РФ отмечает снижение оптовых цен на некоторые виды сельхозпродукции. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Оптовые цены на сельхозпродукцию за прошедшую неделю демонстрируют менее выраженную динамику по сравнению с розничными. Снизилась цена на рыбу мороженую (-0,1%) и бутилированное подсолнечное масло (-0,1%)", - отмечается в сообщении.

В министерстве сообщили, что цены также снизились оптовые цены на некоторые овощи, в том числе на капусту белокочанную (-5,9%), лук репчатый (-0,2%), огурцы (-6,1%) и томаты (-5,2%).

Кроме того, по данным Минсельхоза на 9 июня, цена на баранину и сахар не изменилась. Незначительно выросла стоимость гречневой крупы (+0,1%) и питьевого пастеризованного молока (+0,1%), добавили в министерстве.

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