В СП заявили, что Росалкогольрегулирование не создало стратегию развития информсистем

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Росалкогольрегулирование не создало стратегию развития информационных систем, на которые с 2010 года было направлено 1,6 млрд рублей, говорится в материалах Счетной палаты по итогам проверки.

"Всего Росалкогольрегулирование эксплуатирует шесть информсистем. С 2010 года на их создание и модернизацию было направлено 1,6 млрд рублей. При этом службой не создана единая комплексная стратегия развития информационных систем", - отметили в Счетной палате.

По словам аудитора Андрея Батуркина, не определены владельцы информационных систем, субъекты внесения информации и состав этих систем. Кроме того, согласно данным проверки, несмотря на полную автоматизацию и востребованность ЕГАИС, сотрудники Росалкогольрегулирования не используют в полном объеме функционал созданных для них внутренних информсистем, позволяющий не только вести контроль за производством и оборотом алкогольной продукции, но и автоматически выявлять различные риски и оперативно на них реагировать. Проверка показала, что значительные массивы информации по-прежнему существуют только на бумажном носителе и не заносятся в информсистемы.

По оценкам Счетной палаты, есть и другие проблемные вопросы, которые требуют дополнительного внимания и решения. Так, срок предоставления информации из ЕГАИС хоть и был сокращен в текущем году, все еще остается весьма продолжительным - семь рабочих дней. И это при полной автоматизации данной процедуры и возможности получения сведений в более короткие сроки.

Кроме того, участники ЕГАИС пока не имеют доступа ко всей необходимой им информации. В частности, не предусмотрено предоставление сведений об обороте алкогольной продукции по розничным продажам. "В результате при наличии в ЕГАИС данных сведений участники рынка сталкиваются с проблемой отсутствия доступа к информации, позволяющей планировать производство и сбыт продукции. Здесь мы предлагаем установить порядок предоставления этих сведений из ЕГАИС в электронном виде", - отметил Батуркин.

Другие недостатки

Еще один пробел, по данным Счетной палаты, касается фиксации сведений о перевозке спиртосодержащей продукции. Так, в ЕГАИС заносятся сведения об автомобильной транспортировке, при этом железнодорожные перевозки никак не фиксируются. "В результате эта информация не отслеживается, - констатировал аудитор. - Поэтому мы предлагаем эти перевозки также оснастить необходимой автоматикой для контроля".

Также Счетная палата выявила недостатки при пломбировании технологического оборудования - не определены место и условия установки пломб. Отсутствие установленного порядка ведет к необоснованным ограничениям деятельности участников рынка при производстве и перевозках спиртосодержащей продукции.

В Росалкогольрегулировании с выводами Счетной палаты в целом согласны и готовы работать над устранением отмеченных недостатков, добавили в ведомстве.

Одновременно созданные Росалкогольрегулированием информационные системы учета, производства и оборота алкоголя соответствуют требованиям законодательства и позволяют получать полную и достоверную информацию в этой сфере. Часть из них в текущем году вошла в состав ЕГАИС, которая постоянно пополняется новыми данными об участниках рынка спиртосодержащей продукции. Всего на 1 апреля 2021 года почти 377,4 тыс. участников предоставили в ЕГАИС информацию по 36 показателям. "Те принципы, которые заложены в работу системы, позволяют вести так называемый помарочный учет алкогольной продукции. То есть фактически получена возможность прослеживать каждую единицу алкогольной продукции, за исключением пива, от производства спирта до реализации на кассе посредством содержащегося на марках специального кода, уникального для каждой единицы продукции", - заключил Батуркин.