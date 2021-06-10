"Ъ": ivi и "Кинопоиск" обжаловали штрафы за отсутствие маркировки сцен курения

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатры ivi и "Кинопоиск" обжаловали постановления Роскомнадзора о штрафах за отсутствие социальной рекламы о вреде табака при распространении контента, где демонстрируются табачные изделия и курение. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя Роскомнадзора.

По данным издания, размер штрафа составил 100 тыс. рублей.

Как сообщили газете представители рынка, онлайн-кинотеатры не считают, что им необходимо маркировать сцены курения, сообщать о вреде табака перед сценами курения в фильмах и сериалах в связи с тем, что они не имеют лицензии на вещание. "На ролики в YouTube Роскомнадзор требования не распространяет", - добавил один из собеседников издания.

В пресс-службе видеосерсиса Start уточнили, что требований от Роскомнадзора к платформе не поступало, но она добавляет плашки о вреде курения на фильмы, маркированные 18+. Представитель другого видеосервиса отметил, что онлайн-кинотеатры не хотят обременять лишними плашками зрителей, добавив, что пользователи платят за возможность просмотра фильмов и сериалов без рекламы и иных информационных сообщений.

Однако в Роскомнадзоре с позицией видеосервисов не согласны. "Законодательство в сфере рекламы оперирует универсальным понятием "организатор трансляции", к ним относятся все аудиовизуальные сервисы, на которых размещен контент владельца", - подчеркнули в ведомстве.

Заявление "Кинопоиска" было подано в Арбитражный суд Москвы 11 мая, в настоящее время оно принято к рассмотрению. Онлайн-кинотеатр ivi подал заявление 19 мая, однако оно оставлено без движения. Генеральный директор Megogo в России Виктор Чеканов сообщил, что видеосервис также планирует обжаловать постановление Роскомнадзора.