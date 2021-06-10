Nordgold ожидает допуска к торгам на Лондонской бирже в конце июня - начале июля

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Золотодобытчик Nordgold в конце июня - начале июля ожидает допуска своих акций к торгам на Лондонской бирже в рамках проведения первичного публичного размещения (IPO). Об этом говорится в сообщении компании.

"Nordgold намерена подать заявку на допуск своих акций в сегмент премиального листинга и к торгам на основном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи. Акции допущены к торгам на Московской бирже, и ожидается, что торги начнутся в день или вскоре после допуска. Окончательная цена предложения в отношении размещения будет определена после процесса формирования книги заявок, и в настоящее время ожидается, что допуск к торгам состоится в конце июня - начале июля", - сказано в сообщении.

Nordgold отмечает, что free float компании после проведения IPO может составить не менее 25%, а размещение будет включать только вторичную продажу существующих обыкновенных акций текущим акционером компании - Ocean Management Limited (конечным бенефициаром выступает семья Алексея Мордашова).

В рамках размещения Nordgold проведет премиальный листинг на Лондонской бирже со вторичным листингом на Московской бирже, говорится в сообщении.

3 июня золотодобытчик информировал о намерении провести IPO на Лондонской бирже, а также на Московской бирже.

Золотодобывающая компания Nordgold владеет девятью действующими рудниками (четыре находятся в России, три - в Буркина-Фасо, по одному - в Гвинее и Казахстане), ряд объектов находятся на стадии развития. Основные акционеры Nordgold - семья Алексея Мордашова с долей 99,94%.