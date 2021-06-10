"Яндекс" выпустил обновление поиска

МОСКВА, 10 июня./ТАСС/. "Яндекс" представил обновление поиска, главной темой нового обновления стала экономия времени. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, для того, чтобы пользователи быстрее решали свои задачи, поиск научился находить нужный фрагмент видео по смыслу текстового запроса и начал давать больше быстрых ответов, в том числе добавил новый формат, который помогает изучить тему запроса подробнее.

"Теперь по запросу [как приготовить стейк из тунца] Яндекс не просто покажет видеорецепт, а предложит пользователю сразу включить видео с того места, где рассказывают суть. Для того чтобы найти нужный фрагмент, поиск сопоставляет смысл запроса с содержанием видео: и с картинкой, и со звуковой дорожкой. Поиск фрагмента видео работает для разных инструкций, не только кулинарных. Например, можно быстро узнать, [как помыть собаку] или [как научиться кататься на скейте]. Новая функция доступна на мобильных устройствах и появится на компьютерах в ближайшее время", - говорится в сообщении компании.

Добавляется, что в поиске "Яндекса" стало больше быстрых ответов, и они стали разнообразнее. Кроме того, в поиске появился новый тип быстрых ответов. Они помогают подробнее изучить тему запроса, показывая запросы других пользователей по этой теме и ответы на них. Например, если спросить в "Яндексе", как открыть ИП, поиск предложит ответ и на этот, и на связанные вопросы: кто может открыть ИП, сколько это стоит и другие.

Для запросов, которые лучше задавать не текстом, а изображением, в приложении "Яндекс" работает умная камера. Она умеет находить и распознавать объекты, подсказывать, сколько они стоят и где их можно купить, переводить с иностранных языков, делать и автоматически улучшать сканы документов. "Яндекс" обновил технологию умной камеры, и теперь она стала намного лучше распознавать объекты в кадре в реальном времени и показывать информацию про них.

Отмечается, что для того, чтобы люди могли быстрее принять решение, "Яндекс" начал анализировать отзывы, обобщать их и показывать в результатах поиска визуальную шкалу оценок. Скажем, если задать запрос о каком-нибудь ресторане, поиск покажет, как другие посетители оценили кухню или персонал.

Определитель номера и блокировка спам-звонков "Пользователи приложения "Яндекс" на iOS и Android могут включить автоматический определитель номера, чтобы избавиться от нежелательных звонков и не тратить время на общение со спамерами. В июле АОН научится не только определять, но и автоматически блокировать или заглушать такие звонки", - говорится в сообщении компании.

Обновление поиска получило название "Y1". В обновлении "Y1" "Яндекс" впервые применил новые генеративные нейросети YaLM, которые умеют составлять тексты на русском языке и сейчас уже помогают давать ответы поиску и "Алисе".