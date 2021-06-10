"Яндекс" купил приложение-видеоредактор Hypee

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Яндекс" купил видеоредактор Hypee, предоставляющий возможность накладывать визуальные эффекты и музыку на видео. Об этом сообщил ТАСС директор по продукту в "Яндекс.Дзен" Виталий Григораш. Сумма сделки не раскрывается.

Представитель "Яндекса" добавил, что команда Hypee поможет платформе в развитии коротких вертикальных видео.

"Уже сейчас блогеры могут публиковать в "Дзен" короткие видео, но мы хотим дать возможность их создавать и редактировать в наших приложениях, а пользователям смотреть их в отдельной ленте в полноэкранном режиме. Мы уверены, что блогеры, которые будут делиться своими увлечениями в этом формате, быстро найдут свою аудиторию среди пользователей "Яндекса", - сказал Григораш.

Он отметил, что короткие видео на платформе "Яндекс.Дзен" уже демонстрируют хорошие результаты по "вовлеченности и просмотру". Кроме того, Григораш сообщил, что "Яндекс.Дзен" работает над созданием тестовой программы поддержки авторов коротких роликов, которая бы позволила им монетизировать популярный контент на платформе.

Ранее о приобретении Hypee "Яндексом" писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей обеих компаний. В "Яндексе" изданию пояснили, что команда разработчиков приложения перейдет в "Яндекс.Дзен", а функции видеоредактора будут интегрированы в приложение "Яндекса". По данным "Коммерсанта", ранее основным источником монетизации Hypee была платная подписка. Hypee уже удалено из магазина приложений AppStore, уточняет газета.