Власти Татарстана предложили организовать региональную штаб-квартиру ЕАЭС в Казани

КАЗАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Татарстана планируют открыть региональную штаб-квартиру Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казани. Об этом сообщил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на Казанском международном конгрессе евразийской интеграции - 2021 в четверг.

"Именно на региональном уровне мы сможем открыто вести диалог по самому широкому спектру дружественного взаимодействия внутри ЕАЭС, на своем уровне слушать и слышать озабоченность партнеров относительно отдельных вопросов "большой политики". Принимая во внимание накопленный опыт регулярного проведения форума по обсуждению интеграционных проблем, размещение штаб-квартиры региональной площадки было бы логично именно в Казани", - сказал Мухаметшин.

Он отметил, что подобная деятельность на региональном уровне в формате ЕAЭС будет способствовать укреплению доверия и внесет свой значимый вклад в реализацию активной и созидательной международной политики России. По его словам , это инициатива полностью коррелирует с отечественными конституционными нормами. Право российских регионов на международную и внешнеэкономическую деятельность закреплены.

Инициативу властей региона поддержал председатель Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Казанский международный конгресс евразийской интеграции проходит в девятый раз. На нем обсуждают вопросы по объединению усилий власти, науки и реального сектора экономики, общественных организаций для формирования единого экономического пространства.

Евразийский экономический союз - международная организация, объединяющая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию. По принятым соглашениям, в ЕАЭС обеспечивают свободу торговли, свободное передвижение трудовых ресурсов, а также проведение единой политики в отраслях экономики.