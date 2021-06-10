"Аэроэкпресс" изменит расписание на Шереметьевском направлении в отдельные дни июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" скорректирует график движения поездов на Шереметьевском направлении 12-14, 19-20 и 26-27 июня в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, 12 и 13 июня, с утра до 20:05, аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево будут курсировать по стандартному расписанию. При этом все рейсы с 20:35 включительно до конца дня будут отменены. Исключение составят рейсы в 21:05 и 22:35. Поезда из Шереметьево будут ходить по расписанию до 20:15, а все рейсы с 20:45 до конца дня будут отменены, кроме поездов в 21:45 и 23:15.

13,14, 20 и 27 июня будут отменены аэроэкспрессы в сторону Шреметьево в 5:35, 6:05 и 6:35, а также рейсы из аэропорта в 5:45, 6:15 и 7:15.

Уехать с Белорусского вокзала в аэропорт 19 июня можно будет начиная с утра и до 16:35 включительно по стандартному расписанию. С 17:05 до конца дня аэроэкспрессы будут отменены. Из аэропорта Шереметьево аэроэкспрессы будут ходить по стандартному расписанию с утра до 16:15. Рейсы с 16:45 до конца дня отменены, кроме поездов в 20:15 и 21:45.

26 июня аэроэкспрессы будут курсировать по обычному расписанию с утра до 20:05, а с 20:35 включительно до конца дня все рейсы отменены. Поезда из Шереметьево будут ходить в соответствии с графиком с утра до 20:15, а с 20:45 до конца дня рейсы отменены. Исключение составит аэроэкспресс в 21:45.

Компания увеличит частоту курсирования экспресс-автобусов. Они будут отправляться от станции метро "Ховрино" и из аэропорта Шереметьево каждые 15 минут в часы пик и каждые 20 минут в остальное время. При отправлении из аэропорта они будут делать дополнительную остановку около терминала "Аэроэкспресс". Пассажиры, пришедшие в железнодорожный терминал, смогут отправиться в Москву прямо от его выхода. В дни отмен вечерних рейсов режим работы автобусов будет продлен.

В "Аэроэкспрессе" отметили, что поездка в аэропорт на метро с пересадкой на экспресс-автобус позволит сэкономить время вылетающим пассажирам, поскольку автобусы идут по платной трассе и в течение 20 минут доставляют пассажиров ко входу в терминал В, откуда сейчас осуществляется большинство рейсов.

Терминал "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале будет работать в обычном режиме. В случае прибытия пассажира на Белорусский вокзал сотрудники компании помогут подобрать оптимальный маршрут в аэропорт, сообщили в "Аэроэкспрессе".