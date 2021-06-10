Роспотребнадзор за I квартал 2021 года изъял почти тонну хлебобулочных изделий

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор изъял из оборота почти тонну не соответствующих нормам хлебобулочных изделий за I квартал 2021 года. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

"[За I квартал 2021 года] специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота более 0,9 т хлебобулочных изделий (за I квартал 2020 года - 1,3 т)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что удельный вес проб хлебобулочных изделий, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию загрязнителей химической природы, составил 0,04% (за первый квартал 2020 года не обнаружено), по микробиологическим показателям - 1,14% (за первый квартал 2020 года - 1,63%). Удельный вес проб, не соответствующих заявленным требованиям по физико-химическим показателям, составил 1,32% (за первый квартал 2020 года - 2,02%).

Всего за первый I текущего года специалисты Роспотребнадзора исследовали более 15 тыс. проб хлебобулочных изделий.