МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минсельхоз не наблюдает перебоев в поставках сахара в России, производители отгружают продукцию в необходимых объемах. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Производители отгружают эту продукцию в необходимых объемах, перебои в поставках не отмечаются", - отметили в Минсельхозе.

Там также подчеркнули, что Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в сахаре. Средняя отпускная цена на сахар, по данным Минсельхоза, составляет на 9 июня 36,04 рубля за 1 кг. По мнению представителей министерства, дальнейшему повышению уровня самообеспеченности и сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой в этом году, что позволит получить более 6 млн тонн сахара. "Этого объема будет достаточно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов", - считают в Минсельхозе.

Кроме того, в целях предоставления субсидий на производство и реализацию белого сахара Минсельхозом заключены соглашения с субъектами РФ. Средства федерального бюджета перечислены в регионы в полном объеме, в настоящее время идет работа по их доведению до конечных получателей.

При этом в отдельных субъектах разработанные правила предоставления субсидий требуют определенной корректировки, в связи с чем Минсельхоз России предоставил этим регионам соответствующие рекомендации. Внесение необходимых изменений позволит снизить требования к получателям и обеспечить доведение средств господдержки до сахаропроизводителей в полном объеме, добавили в министерстве.

10 июня газета "Ведомости" написала о том, что поставки дешевого сахара оказались под угрозой из-за того, что его производители имеют проблемы с получением субсидий.