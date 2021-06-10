"Роснефть" договорилась с Vitol и Mercantile & Maritime о продаже 5% акций "Восток ойл"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Роснефть" заключила соглашение об основных условиях сделки по продаже 5% акций в проекте "Восток ойл" консорциуму из компаний Vitol и Mercantile & Maritime. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Соглашение подтверждает намерение консорциума приобрести долю в "Восток ойл" и закрепляет основные условия сделки. Закрытие сделки ожидается после получения сторонами необходимых регуляторных и корпоративных одобрений.

"Соглашение основано на нашем успешном многолетнем сотрудничестве с компаниями Vitol и Mercantile & Maritime. Ресурсный потенциал проекта "Восток ойл", высокое качество нефти и его экономическая модель делают проект одним из наиболее привлекательных объектов для инвестирования в мировой энергетической отрасли, что подтверждается высоким интересом к нему крупных мировых компаний и оценками ведущих инвестиционных банков", - отметил глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении.

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Добыча углеводородов на проекте "Восток ойл" может начаться в 2024 году и может быть доведена до 100 млн тонн в год уже в начале следующего десятилетия. В декабре 2020 года "Роснефть" закрыла сделку по продаже 10% "Восток ойл" швейцарскому трейдеру Trafigura за €7 млрд.