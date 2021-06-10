Глава комитета СФ предлагает обязать торговые сети продавать товары местных производителей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, обязывающий крупные торговые сети размещать на своих полках продовольственные товары региональных производителей. Документ, который в четверг направлен помощнику президента РФ Максиму Орешкину, есть в распоряжении ТАСС.

"Хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации), обязан включить в ассортимент продаваемых товаров региональные товары", - говорится в законопроекте.

Автор, в частности, упоминает закон о горячем питании школьников, которым региональные производители "отсечены от поставок продовольствия для детского питания, хотя в ряде случаев продукты выращиваются рядом со школами". По словам Кутепова, региональным товарам очень тяжело войти в торговые сети.

"У торговых сетей нет обязательства размещать в обязательном порядке продукцию местных производителей в определенном объеме, что влияет на экономику региона и на развитие региональных брендов. Таким образом, появившиеся в регионах торговые сети вытесняют с рынка региональных производителей", - подчеркивает сенатор.

Данная мера также прописана в адресованном Орешкину письме с предложениями комитета СФ по экономической политике по поддержке малого и среднего бизнеса (есть в распоряжении ТАСС). В письме сенаторы отмечают, что в ряде регионов предлагают ввести запрет на работу торговых сетей в выходной день или запрет работы в режиме 24 часа, чтобы "дать возможность развития торговли для малого и среднего бизнеса в выходные". По данным Росстата, в 2020 году доля торговых сетей, в том числе федеральных и региональных, увеличилась и составила почти 39%, остальная часть приходится на несетевую торговлю, говорится в документе.

"По данным ВЦИОМ и Центра социального проектирования "Платформа", сетевые магазины стали наиболее распространенным местом приобретения продуктов: 72% опрошенных отметили, что большую часть продуктов покупают именно там. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, других городов-миллионников эта доля достигает 83-84%. Это приводит к уходу большого количества малых предприятий с рынка розничной торговли (в первую очередь, по причине неконкурентоспособности), что увеличивает монополизацию торговых сетей, которые обладают большей конкурентоспособностью, в том числе за счет эффекта масштаба, проведения единой закупочной политики, более грамотной логистики и наличия собственных распределительных центров", - говорится в письме.