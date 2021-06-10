Доля гражданской продукции предприятий ОПК за 2020 год составила 25,6%

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Гражданская продукция предприятий ОПК составила 25,6% от общего объема продукции в 2020 году. Об этом сообщил в четверг вице-премьер РФ Юрий Борисов на итоговой коллегии Минпромторга.

"По результатам 2020 года мы добились на предприятиях ОПК уровня 25,6% от общего объема - это наше присутствие сегодня на гражданском рынке", - сказал Борисов.

По его словам, этому способствовали преференции для российских производителей и изменения закона о квотировании, согласно которому российским производителям гарантируется доля на российском рынке. "Конечно, это способствовало резкому росту присутствия", - подчеркнул Борисов.

Вице-премьер напомнил, что еще в 2012 году президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу увеличить уровень диверсификации в ОПК, достигнув к 2025 году 30% объема гражданской продукции в портфеле предприятий ОПК, а к 2030 году - 50%.