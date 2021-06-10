Борисов заявил, что транспортная отрасль РФ не должна отстать от низкоуглеродного тренда

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вопросы климатической повестки и перевода всех видов транспорта на низкоуглеродные источники энергии открывают для промышленности России новые возможности, заявил в четверг вице-премьер РФ Юрий Борисов на итоговой коллегии Минпромторга.

"Нужно не упустить момент и обратить внимание на тенденции, которые уже устойчивы в мировой экономике, в мировой промышленности. Я имею в виду вопросы, связанные с климатической повесткой, а конкретно для нас это переход всех видов транспорта на низкоуглеродные движители, электродвижение, водородное движение, движение с использованием СПГ (сжиженный природный газ). Нам надо не проспать это направление, иначе мы будем вытянуты из мирового тренда и останемся на задворках", - отметил он.

Как подчеркнул вице-премьер, "зеленый" тренд открывает еще не до конца изученные перспективы, но означает переворот практически во многих направлениях. "Это новые направления в самолетостроении, в автомобилестроении в тяжелом транспортном машиностроении, в судостроении", - сказал Борисов.