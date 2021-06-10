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Омский НПЗ начал испытывать новые очистные сооружения "Биосфера"

Инвестиции "Газпром нефти" в создание комплекса составляют 19 млрд рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Испытания биологических очистных сооружений "Биосфера" стартовали на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Газпром нефти", сообщает Росприроднадзор.

"Проект под названием "Биосфера" реализуется с использованием самых передовых на сегодняшний день технологий. Вода будет последовательно проходить через блоки механической очистки, флотации, биологической очистки, мембранные и угольные фильтры. Затем в центральной секции - биореакторе - микроогранизмы поглощают остатки нефтепродуктов", - сообщает служба.

"Биосфера" обеззараживает воду ультрафиолетом, после чего она возвращается в производство. "Уникальные для отрасли решения позволят довести очистку стоков почти до 100%, что сопоставимо с уровнем очистки в пищевой промышленности", - добавили в Росприроднадзоре.

В компании отметили, что инвестиции "Газпром нефти" в создание комплекса составляют 19 млрд рублей.

"За счет замкнутого цикла работы новых очистных сооружений и повторного вовлечения более 70% очищенной воды в производство Омский НПЗ снизит объемы потребления водных ресурсов на 6 млн кубометров в год", - добавили на заводе.

Федеральный проект "Чистый воздух" реализуется в 12 крупных промышленных городах. Он направлен на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 22,41% к 2024 году и входит в национальный проект "Экология", утвержденный указом президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года.

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